Україну поділили на чотири карантинні зони: які обмеження діятимуть

Стало відомо про поділ України на чотири зони.

У п'ятницю, 31 липня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, залежно від епідемічної ситуації.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зону.

Рішення вступає в силу з 3 серпня. Комісія буде щотижня по п'ятницях оновлювати дані, які будуть діяти з понеділка наступного тижня.

Як зараз поділені регіони по зонах

У "червону зону" входять:

міста Луцьк і Тернопіль;

Кіцманський район Чернівецької області.

В "помаранчеву зону":

міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;

Луцький і Любешівський райони Волинської області;

Тисменицький район Івано-Франківської області;

Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;

Бучацький район Тернопільської області.

В "жовту зону":

міста Вінниця та Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;

місто Нововолинськ, а також Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, а також Любарський, Пулинський, Романівський і Черняхівський райони Житомирської області;

міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а також Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Яремче, а також Богородчанський, Городеновскій, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;

Жовківський, Ярововскій і Кам'янка-Бузький райони Львівської області;

Бережанський, Гусятинський, Монастириський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;

Глибочицькій, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Які правила діятимуть в різних зонах

"Зелена зона" передбачає:

перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

роботу кінотеатрів із заповненою на 50%;

перевезення пасажирів при наявності сидячих місць.

В регіонах "жовтої зони" (+ обмеження "зеленої зони") заборонено:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

В регіонах "помаранчевої зони" (+ обмеження "жовтої") заборонено:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

В регіонах "червоної зони" (+ обмеження "помаранчевої") забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування навчальних закладів;

діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Як писав OBOZREVATEL, Кабмін продовжив на всій території країни дію адаптивного карантину до 31 серпня. Постанова набуде чинності з 1 серпня.

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