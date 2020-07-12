У понеділок, 13 липня, локальні грозові дощі пройдуть майже у всіх областях України, крім східних.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що Україною рухається атмосферний фронт.

"Уже за фронтом температура опустилася до 12 градусів, а перед фронтом розпалює до +30 і вище. Уздовж смуги ллє, гримить і спостерігаються місцями шквали. Завтра, 13-го липня, локальні грозові дощі йтимуть майже повсюдно, крім східних областей. Похолодає на заході, півночі та в більшості центральних областей, +12 +20 градусів", – розповіла Діденко.

За її словами, в інших регіонах України поки що затримається спекотна погода.

У Києві вірогідні періодичні дощі, температура зафіксується в районі 18-20 градусів тепла.

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