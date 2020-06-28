Україну накриють грозові дощі: синоптикиня дала прогноз на початок тижня
Понеділок та вівторок в Україні будуть із грозовими дощами, але не скрізь
Температура повітря суттєво не зміниться, у більшості областей спекотно
29 червня у Києві очікується дощ, гроза
Через Україну пройде атмосферний фронт.
На початку тижня у різних регіонах Україні очікуються грозові дощі.
Як написала у Facebook синоптикиня Наталія Діденко, у понеділок, 29 червня, короткочасні дощі з грозами пройдуть на Сході України, на Прикарпатті, вздовж західного кордону, локально на Одещині та Миколаївщині (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).
Водночас Північ та Центр опиняться у переважно сухій атмосферній ділянці.
Температура повітря суттєво не зміниться, у більшості областей спекотно, +26…+32 градуси.
У Києві 29 червня буде сухо та спекотно, а у вівторок у столиці очікується дощ, гроза.
30 червня через Україну пройде атмосферний фронт: вночі зливи очікуються в західній частині країни, вдень смуга грозових дощів витягнеться від Чернігівщини, Київщини через центральну частину до Одещини і Криму.
"Дощі на початку тижня трохи зіб'ють градуси вниз, але загалом спекотна погода все ж домінуватиме впродовж найближчого часу", – зазначила синоптикиня.
Facebook Наталії Діденко
Facebook Наталії Діденко
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Як повідомляв OBOZREVATEL, липень в Україні прогнозується спекотним і дощовим.