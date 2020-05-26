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26 травня • оновлено в 05:10
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Україну накриють дощі: синоптики попередили про погіршення погоди

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Погода в Україні, у вівторок, 26 травня, очікується прохолодною та з опадами. По всій території пройдуть дощі з грозами.

Середня температура прогнозується +14+16 градусів. Швидкість вітру 5-10 м/с, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

На заході країни буде +14+16 градусів, лише в Закарпатській області повітря прогріється до +20. Вночі похолодає до +5+7 градусів.

Східні області України також накриє дощем. Вдень стовпчик термометра покаже +14+16 градусів, вночі +8+10.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня

Прогноз погоди в Україні на 26 травня

Укргідрометцентр

У центральних регіонах вдень очікується до +15+17 градусів, а вночі +7+9. На півдні країни буде аналогічна погода, лише в Криму потеплішає до +18+20 градусів.

На півночі України синоптики обіцяють вдень +13+15 градусів, а вночі +7+9.

У Києві 26 травня вдень і вночі прогнозуються дощі. Вдень +13+15 градусів, а вночі +9 +13.

Прогноз погоди в Києві на 26 травня

Прогноз погоди в Києві на 26 травня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеоролог сказав, що, незважаючи на аномально теплу зиму і ранню весну, літо в 2020 році в Україні не буде сильно жарким.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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