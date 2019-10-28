Україну накрив атмосферний фронт: синоптик дала холодний прогноз

На територію України прийшов холодний атмосферний фронт, який приніс дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, у вівторок, 29 жовтня, волога погода переважатиме скрізь.

Протягом дня очікується +7 +13 градусів, на південному сході +12 +15, в Криму до +17 градусів.

Дощова погода Подробности

Невеликі дощі пройдуть на заході, півночі, іноді в центрі і можливо в Донецькій області. На решті території - без істотних опадів.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями тумани.

У Києві 29 жовтня істотних опадів не передбачається, максимум туман або незначний дощ. Температура повітря протягом дня не вище +10 градусів. У середу, четвер і п'ятницю в столиці вночі похолодає до 1-5 градусів, вдень до +4 +7 градусів.

За даними Укргідрометцентру, в найближчий тиждень в Україні очікується холодна погода, обумовлена ​​надходженням на територію нашої країни холодних атмосферних фронтів з північно-західної Європи.

"У наступні 3 доби пройдуть невеликі дощі, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом. Нічні мінімуми складуть 0-6° морозу, денні максимуми 2-7° тепла, трохи тепліше буде лише на Закарпатті та в південно-східній частині країни - вночі там чекаємо 3-8° тепла, вдень 7-12°", - повідомили синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на початку листопада в Україні буде схожа з жовтнем погода, а температура повітря ще протримається вище нуля. Зовсім холодно в країні стане лише в кінці листопада.

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