Україну накрили потужні бурі: наслідки негоди

В результаті ускладнення погодних умов станом на ранок 14 червня знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях України.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС, причиною цього стали сильні опади та пориви вітру.

Україною пройшлася негода

"13-14 червня на території 7 областей, а саме: Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей внаслідок негоди сталося падіння 32 дерев, підтоплено 49 житлових будинки, 73 подвір’я, 35 присадибних ділянок, 3 підвали, частково пошкоджено покрівлі 12 будівель та частково пошкоджено покриття автодоріг (регіонального, територіального та місцевого значення) протяжністю близько 2,5 км", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Управління ДСНС у Тернопільській області:

у селі Дзвиняч Заліщицького району частково пошкоджено шиферне покриття 4-х житлових будинків;

на автодорозі Заліщики – Тернопіль повалено декілька дерев. Проїзд транспортних засобів забезпечений;

у селі Більче-Золоте Борщівського району внаслідок значного дощу підтоплене одне подвір’я.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпилено та прибрано, відкачано понад 450 кубометрів води.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Україну обрушилися зливи з грозами і градом. У містах зупинився транспорт і зникло світло.

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