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12 листопада • оновлено в 14:20
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Україну накриє циклон: синоптикиня попередила про мінливу погоду

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В Україні у середу, 13 листопада, погоду визначатимуть антициклони, які нині "шастають" Європою.

Цього дня буде переважно сухо і лише на крайньому заході дощитиме. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, хоча опади й не очікуються, але вітер розгуляється добре. Тож вона порадила бути обережними під час штормових південно-східних поривів.

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Синоптикиня попередила про мінливу погоду в Україні

Синоптикиня попередила про мінливу погоду в Україні

Колаж

"Паркуйте розумно автомобілі, не лізьте високо на дах, не стійте з подружкою, яку випадково зустріли, довго під старим гіллястим деревом, краще зайдіть у найближчу кав’ярню", — порадила Діденко.

Вона зазначила, що 13 листопада у більшості областей країни температура сягне +11… +15 градусів, водночас на півдні та заході стовпчики термометрів піднімуться до +14… +19, а в Криму до +20 градусів.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Facebook Наталії Діденко

У Києві в середу вдень буде +12… +14, сухо і надто вітряно.

До кінця тижня, додала синоптикиня, значні опади не передбачаються, а повітря бадьоритиме свіжістю. Крім цього, хоч поки серйозних "мінусів" не видно, орієнтовно з 20 листопада в Україну вже прийде суттєвіше похолодання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині листопада на українців чекає справжнє похолодання. Але поки мінусової температури не буде

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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