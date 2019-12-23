Україну накриє сніговий шторм: оголошено жовтий рівень небезпеки

В Україні в понеділок, 23 грудня, різко погіршиться погода. У західних регіонах країни очікуються потужні зливи.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. На заході України можливі хуртовини та налипання мокрого снігу. Температура повітря тут досягне +9 градусів.

"23 грудня в західних областях значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (I рівень небезпеки, жовтий)", – попередили синоптики.

У центрі України буде до +11, пройде невеликий дощ. На сході до +8, без опадів. У південних регіонах також пройдуть невеликі дощі. Температура повітря досягне +13 градусів, а в Криму +14.

У Києві в понеділок очікується до +9 градусів, пройде дощ.

Погода в Україні Скріншот

Погода в Україні Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.

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