Україну можуть охопити масштабні пожежі: оголошено надзвичайний рівень небезпеки

В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки на 9 і 10 червня.

"За даними УкрГідрометцентру, цими вихідними в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Тож, значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях. Лише з початку року таких загорянь виникло вже понад 16 тисяч", - повідомляє прес- центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Рятувальники нагадали, що займання в лісах, на торфовищах і на звалищах зазвичай виникають через легкодумство чи навмисні підпали.

"Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках", - зазначили у відомстві.

У ДСНС також закликали українців дотримуватися правил безпеки.

"Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється: відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу; розводити багаття у лісі та лісосмугах; заїзджати автомобілем до лісу; палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки; залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я; полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї; створювати смітники та спалювати відходи; спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях", - резюмували в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди на вихідні в Україні.