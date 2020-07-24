Українцям спростили процедуру голосування на виборах: що вирішила ЦВК

ЦВК не буде вимагати від виборців підтвердження місця проживання.

Центральна виборча прийняла рішення про спрощення процедури зміни виборчої адреси.

Як сказано на сайті ЦВК, на засіданні 24 липня вирішили виключити вимогу щодо документального підтвердження місця проживання виборця.

"У заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає і який просить визначити його новою виборчою адресою", - пояснили в ЦВК.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проект постанови проголосували 326 народних депутатів.