Українцям пропонують під час карантину спостерігати за птахами онлайн

Енергетики ДТЕК Бурштинської ТЕС, що працюють в ізольованому режимі вже понад три тижні, пропонують українцям під час карантину спостерігати онлайн за водоплавними птахами Бурштинського півострова. Подивитися на птахів можна за допомогою встановлених компанією веб-камер. Про зворушливу ініціативу повідомляється на сайті ДТЕК.

Працівники ДТЕК Бурштинської ТЕС через карантин вже три тижні працюють в ізольованому режимі, перебуваючи цілодобово на станції для забезпечення її безперебійної роботи. Щоб допомогти українцям пережити карантин вдома, вони запровадили ініціативу #StayHomeWatchBirds, пропонуючи всім охочим спостерігати онлайн за птахами півострова через встановлені камери.

"З 21 березня ДТЕК Бурштинська ТЕС перейшла в капсульний режим роботи, що передбачає повну ізоляцію співробітників від зовнішніх контактів. Ми продовжуємо працювати в цей непростий час для того, щоб у всіх українців вдома було світло і тепло. ДТЕК Бурштинська ТЕС і водосховище поруч - це унікальне місце сусідства містоутворюючої промисловості та дикої природи. Від дотримання правил карантину усіма жителями України залежить те, як скоро закінчиться і наша найдовша зміна. Поки ви знаходитесь вдома, спостерігайте за птахами онлайн через наші камери. Якщо у вас є діти, це може бути хорошим сімейним хобі під час карантину", - повідомив директор ДТЕК Бурштинська ТЕС Валерій Хом'яков.

У компанії зазначили, що минулого року ДТЕК спільно з нідерландською компанією Silence TV Europe і Галицьким національним природним парком встановили 4 лайв-камери, які транслюють життя водоплавних птахів на Бурштинському півострові. Це перші, і поки єдині в Україні камери для бьордвочінга, які доступні всім бажаючим. Вчені-орнітологи вже рік за допомогою онлайн-спостереження вивчають диких птахів цієї місцевості. На сьогодні на водоймі зафіксовано до 100 різних видів птахів, 19 з яких занесені в Червону Книгу України.

Подивитися на рідкісних птахів Бурштинського водосховища і приєднатися до збору даних для вчених можна за посиланням: birdwatching.dtek.com.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!