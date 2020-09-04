Українців зворушив пост про незавершені плани загиблих на Донбасі Героїв

У мережі набув розголосу допис правозахисниці Катерини Галушки про плани загиблих на Донбасі українських воїнів, яким не судилося збутися.

Його опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Лише за кілька годин історія зібрала близько 5 000 реакцій, майже 200 відгуків та понад 370 розповсюджень. У тексі дівчина поділилася короткими спогадами про знайомство із захисниками, які не встигли побачити здійснення своїх буденних мрій.

Нижче наводимо повний текст без змін.

– Розкажеш, як це? На кіно ж не схоже... А хочеться знати, як воно насправді.

– Розкажу. Повернуся і розкажу. А поки не думай, воно тобі не треба – молода, гуляй і смійся.

Не повернувся. Не розказав. По зубах упізнавали тіло.

– Ай, відправили оце на мою голову. Мале, дурне і бронік не вміє вдіти толково!

І тримає наді мною, щоб я влізла, бо свої руки не витримують вагу.

– Нічого, я тебе ще навчу.

Не навчив. Не натренував. Снайперська куля.

– Ех, скоро. Закінчиться контракт, повернуся, нагуляюся, дівчину знайду, може, одружуся нарешті, бо мамка скоро весь мозок ложечкою доїсть, що онуків немає.

Не одружився. Не нагулявся. Міна влучила в бліндаж.

– Хто? Ти? На війні? Та дооообре! Ти ж гірше терористів будеш, таке противне мале бігає, усім ще й наказувати умудряється. Нічого, підеш в армію там тебе натренують головою більше думати та менше командувати.

Не дочекався, як піду в армію і мене перетворять на дисципліновану спокійну бійчиню. Осколкові в груди.

І що залишається? Історії, короткі згадки, легка посмішка від уривків розмов? Фотографія на стіні та могила з прапором? А ти сиди й чекай. Чекай далі. Живими, бо що ще тобі залишається. Тільки чекати. Вірити. Надіятися. І молитися... Молитися, що Бог вбереже, де ти не зможеш.

Стіна Пам'яті полеглих Героїв біля Михайлівського собору. Facebook "Повернись живим"

Під дописом українці також поділилися своїми переживаннями через загибель найвідважніших патріотів та висловили співчуття.

"Найважче усвідомлювати, що це не припиняється! Смерть воїнів крокує поруч з мирним байдужим життям багатьох громадян!", "Пам'ятаємо усіх, хто віддав життя за рідну Україну. Вічна пам'ять", "Періодично приходжу до довгої стіни Плачу, вклонитися та віддати шану нашим захисникам, які віддали життя за вільну, сильну, незалежну Україну. Боляче", "Боляче навіть читати такі історії, але вони реальні про наших захисників", "Читати боляче всі ті слова скорботи. А ще тяжче дивитися в очі всім тим полеглими за наше сьогодення", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Євгенія Подобна поділилася зворушливим постом зі спогадами загиблого воїна ЗСУ про втрати побратимів на війні. Розмова з Героєм була записана на третьому році російсько-української війни поблизу Світлодарської дуги.

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