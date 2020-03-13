Українців, які застрягли на кордоні Словенії, повернули в Італію

Українців, яких не пропустили через кордон Словенії при поверненні з Італії, повернули назад. Ситуацію тримає на контролі Міністерство закордонних справ України.

Про це в ході брифінгу 13 березня по підсумками засідання РНБО заявила прессекретарка президента Юлія Мендель (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Українці застрягли на кордоні Словенії та Італії ТСН

"МЗС знає про українців, які зупинилися на кордоні зі Словенією через закриття кордонів словенською стороною в Італії. Приблизно 120 українців, які поверталися на Батьківщину, були зупинені. Зараз йде рекомендація повернутися їм до місць перебування і надати всі свої контакти диппредставництвам України в Італії. Далі МЗС працює, ми будемо робити все можливе, щоб українці повернулися", – запевнила прессекретарка Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, котрі застрягли, розповіли, що словенські прикордонники поміряли температуру у водія і вирішили не пропускати автобуси, закликавши їх повертатися до Італії.

Однак більшість пасажирів не хоче повертатися, оскільки термін їх перебування за біометричними паспортами в країнах ЄС закінчується і вони ризикують отримати депортацію та заборону на в'їзд.

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