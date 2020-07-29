Українці у мережі бурхливо відреагували на пам'ятник Героям України, кіборгам, які захищали Донецький аеропорт від проросійських найманців у 2014 році. Його два роки тому встановили під Одесою.

Пам'ятник було встановлено у селищі Доброслав. Він незвичний – фігури кіборгів на ньому поступово зникають. Відповідне відео опублікувала у Facebook журналістка Лара Губіна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За її словами, монумет виготовив місцевий коваль кубинець Освальдо Іскіерго Фрага.

"Майже сім тисяч жителів і шестеро героїв, які воювали за Аеропорт. І ось пам'ятник воїнам, які поступово зникають. Це розрив душі. Мені сказали, що автор – місцевий коваль кубинець Освальдо Іскіерго Фрага", – написала Губіна .

Під роликом з'явилися захоплені відгуки. Коментатори пишуть, що людина, яка створила такий сильний витвір, набагато більший патріот, ніж багато етнічних українців.

"Це те що називаємо мистецтво", "Дуже зрозуміло", "Ідея пам'ятника-супер! Але краще б не було цієї війни", "Вражає!", "Оце вираження ідеї", "Сильно! Потужно! Вічная пам’ять!", "З глибоким змістом. Неймовірно шкода, що за ним стоїть така жахлива історія", "Неймовірно! Вражає в саму душу, до сліз!", "До мурашок", "Неймовірно круто. І неймовірно сумно", "До глибини душі та серця пронизує. Біль та сльози", – писали користувачі Facebook.

Українців вразив пам'ятник кіборгам, що "зникає". Відео Facebook / Лара Губіна

Українців вразив пам'ятник кіборгам, що "зникає". Відео Facebook / Лара Губіна

Українців вразив пам'ятник кіборгам, що "зникає". Відео Facebook / Лара Губіна

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