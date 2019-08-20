"Українців теж вбивали!" Ніцой влаштувала Зеленському лікнеп після візиту Нетаньягу

Письменниця Лариса Ніцой обурилася через те, що під час відвідування Бабиного Яру прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент України Володимир Зеленський не нагадав, що там вбивали як євреїв, так і українців.

На своїй сторінці у Facebook вона підкреслила, що лідер будь-якої держави завжди в першу чергу повинен говорити про свій народ, навіть вибудовуючи міжнародний діалог з партнерами.

"Україну з дружнім візитом відвідав прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з дружиною. Прем'єр у своїй промові не забув згадати Бабин Яр і знищених в ньому під час Другої світової війни євреїв. Все правильно, ізраїльський чиновник каже про свій народ. Прошу наших чиновників і президента не соромитися говорити про наш народ. Наприклад, про те, як українці під час Другої світової війни, перебуваючи самі під окупантами, наражаючи себе на небезпеку, рятували євреїв, ховали їх, хоча за це українців розстрілювали", – пише Ніцой.

Вона підкреслила, що якщо вже говорити про розстріли в Бабиному Яру, то ніколи не варто забувати про те, що разом з євреями там було вбито безліч українців: киян, культурних діячів, українських націоналістів, серед яких була й українська поетеса Олена Теліга.

Крім того, Ніцой нагадала, що крім нацистів свої безчинства там влаштовували і комуністи, які прямо зізнавалися в секретних документах, що мають намір знищити рух прихильників Степана Бандери.

Лариса Ніцой

"Мені сподобалося, що про трагедію Бабиного Яру наша влада вже впевнено говорить як про спільну трагедію і спільні розстріли, а не тільки як про трагедію євреїв. Мені здалося, що обережніше був уже в своїх висловлюваннях і Нетаньягу, який сказав, що євреїв розстрілювали нацисти та інші колаборанти (не став далі розвивати цю тему). Прошу політиків і президента не соромитися нагадувати іноземним політикам, що Україна після Другої світової в Нюрнберзькому процесі не була визнана країною-колаборантом (на відміну від деяких інших країн), а зовсім навпаки, нас визнали потерпілою стороною", – акцентувала увагу письменниця.

Також вона підкреслила, що Україна під час нападу Німеччини вже була під окупацією Росії. Отже, з боку німців відбулася окупація вже окупованих територій.

"Щоб звільнити Україну від усіх окупацій з української сторони боролася армія УПА (так звана бандерівська), у лавах якої боролися і євреї. Вивчаємо спільну історію. Вивчаємо спільну боротьбу. Це допоможе співпраці й добрим відносинам", – резюмувала Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 серпня Беньямін Нетаньягу вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом. З ним також прилетіла його дружина Сара.

В аеропорту подружжя Нетаньягу вітали дівчата в традиційних українських строях з короваєм і сіллю. Глава уряду, вже знайомий з цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив в сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині, але та кинула її на землю.

В українців ситуація викликала хвилю обурення. У мережі відзначили, що це було не тільки порушенням протоколу, але і проявом невихованості.

Пресслужба Офісу президента України запевнила, що дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Сара не планувала своєю витівкою з короваєм проявити неповагу до України і це не вплинуло на важливість їх візиту до Києва.

Потім дав коментар щодо інциденту і сам Нетаньягу, який назвав його "повною нісенітницею".

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