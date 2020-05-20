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20 травня • оновлено в 16:42
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Пресконференція Зеленського розділила українців, викликавши суперечки в мережі

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Українці в основному негативно оцінили рік президентства Володимира Зеленського.

Про це свідчать відповіді користувачів соцмереж, які приходили OBOZREVATEL під час онлайн-трансляції пресконференції глави держави.

Українці відповідали, що рік президентства виявився дуже важким, а Зеленський виявився поганим президентом.

Володимир Зеленський на пресконференції

Володимир Зеленський на пресконференції

"В кращу сторону нічого не змінюється, один з них. Шкода, що люди повелися на вас. Ви нічого не робите, а тільки розводите балаган, прикриваючись коронавірусом". "Держава – це не сцена Кварталу 95! Тут не брехати, а працювати день і ніч потрібно", "Не живемо, а виживаємо. Роботи немає, за що жити", "Це дно! Більшого кризи влади за всю історію України не було" , "Було погано, а стало гірше", – обурювалися українці.

При цьому деякі користувачі "добре" оцінили роботу Зеленського: "Нехай працює, рік був дуже складним. Здоров'я йому, терпіння та наснаги".

Додамо, що в мережі відзначили, що пресконференція Зеленського нагадувала як таку у президента РФ Володимира Путіна: "Яка маячня, журналістам роздали таблички. Нічого не нагадує? Путін свої пресконференції так проводить".

"Це не сцена "Кварталу": українців розділила пресконференція Зеленського
"Це не сцена "Кварталу": українців розділила пресконференція Зеленського
"Це не сцена "Кварталу": українців розділила пресконференція Зеленського
"Це не сцена "Кварталу": українців розділила пресконференція Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський більше трьох годин відповідав на запитання журналістів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пресконференція Зеленського 2020
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
соцмережі
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