Українців попередили про наступаючий шторм: які регіони накриє негода

В Україні оголосили штормове попередження, що може привести до сходження лавин в горах.

Про це в Facebook повідомляє "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

Так, в п'ятницю, 21 лютого, в горах Івано-Франківської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Відзначається, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавинах.

Повідомлення про загрозу лавин

Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) буде спостерігатися 21 лютого в горах Закарпатської та Чернівецької областях. В той же день в горах Львівської області очікується низька сніголавинна небезпека (1 рівень).

При цьому радиться утриматися від походів на високогір'ї.

Лавини в горах

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого в Україні збережеться тепла погода з температурою набагато вище кліматичної норми для цього періоду.

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