Українців попередили про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці голосування

Станом на 12:00 до поліції надійшло 50 заяв і повідомлень, які пов’язані з порушенням виборчого процесу. Переважна більшість зареєстрованих повідомлень стосувалася фотографування бюлетенів, передає сайт Національної поліції України.

Нині слідчо-оперативні групи поліції перевіряють кожен факт фотографування й опитують причетних до цього осіб. Якщо під час розгляду буде встановлено, що виборець оприлюднив фото свого бюлетеня з позначкою про голосування, слідчі реєструватимуть такі факти до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкриватимуть кримінальне провадження.

Відповідно до статті 159 Кримінального кодексу України порушення таємниці голосування карається штрафом або обмеженням волі на термін до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Поліція попереджає: фото- та відеофіксація виборчих бюлетенів, розголошення результатів волевиявлення є порушенням виборчого законодавства й передбачає кримінальну відповідальність.