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Українців через кілька тижнів почнуть забирати в армію: що загрожує ухильникам

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З квітня по травень 2018 року в Україні пройде весняна призовна кампанія на строкову службу в армію. Кількість призовників може коливатися у межах 12-15 тис. осіб. Водночас злісним ухильниками загрожує кримінальний термін.

За другу неявку у військкомат загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто до 255 гривень, пояснює "Обозревателю" адвокат Діна Дрижакова. Але є "поважні" причини, наприклад, проігнорувати "запрошення" воєнкома можна, якщо захворів, помер родич, сталося стихійне лихо.

"Відповідно до Кодексу про адміністративні порушення, перший раз за неявку накладається штраф до 7 мінімумів, це 126 гривень", - розповідає юрист. Якщо ж вже отримав повістку і розписався, але при цьому все одно не прийшов у військкомат, або відмовився від служби, ухильника чекає більш суворе покарання.

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"Призовник, який злісно ухиляється, може бути засуджений до трьох років позбавлення волі. Але найчастіше йдеться про умовний термін. Якщо можна довести, що не було наміру порушувати закон і ухилятися, то суд може винести і виправдувальний вирок", - розповідає Діна Дрижакова.

Нагадаємо, кожному призовнику покладається матеріальна компенсація у розмірі мінімальної зарплати (наразі 3723 гривні). Відправляти в зону військових дій на Донбас строковиків не будуть.

Заклик стосуватиметься українців у віці від 20 до 27 років (якщо є 18-19 років, в армію можна піти добровільно), які пройшли медичну комісію і не мають законної причини на відстрочку або звільнення від військової служби.

Раніше "Обозреватель" писав про те, що в Україні планують переглянути призовний вік.

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Тема
війна
Місце
Україна
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