Українців через кілька тижнів почнуть забирати в армію: що загрожує ухильникам

З квітня по травень 2018 року в Україні пройде весняна призовна кампанія на строкову службу в армію. Кількість призовників може коливатися у межах 12-15 тис. осіб. Водночас злісним ухильниками загрожує кримінальний термін.

За другу неявку у військкомат загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто до 255 гривень, пояснює "Обозревателю" адвокат Діна Дрижакова. Але є "поважні" причини, наприклад, проігнорувати "запрошення" воєнкома можна, якщо захворів, помер родич, сталося стихійне лихо.

"Відповідно до Кодексу про адміністративні порушення, перший раз за неявку накладається штраф до 7 мінімумів, це 126 гривень", - розповідає юрист. Якщо ж вже отримав повістку і розписався, але при цьому все одно не прийшов у військкомат, або відмовився від служби, ухильника чекає більш суворе покарання.

"Призовник, який злісно ухиляється, може бути засуджений до трьох років позбавлення волі. Але найчастіше йдеться про умовний термін. Якщо можна довести, що не було наміру порушувати закон і ухилятися, то суд може винести і виправдувальний вирок", - розповідає Діна Дрижакова.

Нагадаємо, кожному призовнику покладається матеріальна компенсація у розмірі мінімальної зарплати (наразі 3723 гривні). Відправляти в зону військових дій на Донбас строковиків не будуть.

Заклик стосуватиметься українців у віці від 20 до 27 років (якщо є 18-19 років, в армію можна піти добровільно), які пройшли медичну комісію і не мають законної причини на відстрочку або звільнення від військової служби.

Раніше "Обозреватель" писав про те, що в Україні планують переглянути призовний вік.