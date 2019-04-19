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Українці зможуть отримати "біометрику" для голосування на виборах: що відомо

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20 і 21 квітня українці зможуть отримати ID-карту, щоб проголосувати в другому турі виборів президента.

Про це повідомляє прес-центр Державної міграційної служби. У ці два дні з метою забезпечення видачі біометричних документів, доставлених до територіальних підрозділів відомства на всій території країни, будуть працювати підрозділи ДМС, а також "Паспортний сервіс".

"Міграційна служба буде сприяти тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України (ID-карту)", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, ДМС звернулася в спеціалізоване державне підприємство ("Поліграфічний комбінат "Україна") з метою виготовлення ID-карт.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили, що всі центри "Паспортний сервіс" перестануть оформляти й видавати біометричні документи (закордонний паспорт, ID-карту, вид на проживання) з 27 квітня (починаючи з 17:00) і до 2 травня (до 8:00).

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Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентапаспортID-карткаДержавна міграційна служба Українивторой тур
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