Українці зможуть отримати "біометрику" для голосування на виборах: що відомо

20 і 21 квітня українці зможуть отримати ID-карту, щоб проголосувати в другому турі виборів президента.

Про це повідомляє прес-центр Державної міграційної служби. У ці два дні з метою забезпечення видачі біометричних документів, доставлених до територіальних підрозділів відомства на всій території країни, будуть працювати підрозділи ДМС, а також "Паспортний сервіс".

"Міграційна служба буде сприяти тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України (ID-карту)", – йдеться в повідомленні.

Крім того, ДМС звернулася в спеціалізоване державне підприємство ("Поліграфічний комбінат "Україна") з метою виготовлення ID-карт.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили, що всі центри "Паспортний сервіс" перестануть оформляти й видавати біометричні документи (закордонний паспорт, ID-карту, вид на проживання) з 27 квітня (починаючи з 17:00) і до 2 травня (до 8:00).

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