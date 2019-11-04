Українці зажадали звільнення скандального експрокурора Кулика

На сайті президента України збирають підписи за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

Відповідна електронна петиція під №22/077630-еп з’явилася на вебресурсі офіційного інтернет-представництва глави держави 1 листопада. Своє прохання автори звернення пояснюють тим, "що скандальний і заплямований попередньою корупційною діяльністю прокурор" досі працює в уже "оновленому й очищеному Офісі генпрокурора Руслана Рябошапки".

Зокрема звертають увагу на той факт, що довкола Кулика продовжують точитися розмови щодо його минулого. Крім цього, він ще й провалив тестування, що є обов'язковим для усіх працівників оновлених органів прокуратури.

Костянтин Кулик УНІАН

"Працівниками Генеральної прокуратури України, зокрема Куликом К. Г., в рамках проведення переатестації 23 та 24 жовтня 2019 року було здійснено проходження тестування на знання норм чинного законодавства України. За результатами іспиту з-поміж понад 1000 прокурорів 29% не склали або не з'явилися на іспит. Варто зауважити, що до переліку осіб, які не склали іспит, увійшов прокурор Кулик К. Г., що підтверджується офіційною інформацією розміщеною на сайті Генеральної прокуратури України", – йдеться у тексті петиції.

Також наголошується, що, незважаючи на незадовільний результат професійного тестування, Кулик продовжує обіймати посаду та виконувати свої обов'язки в новому Офісі генпрокурора. Це, вважають автори звернення, є прикладом подвійних стандартів і неповаги до усіх працівників прокуратури.

Петиція на сайті президента щодо звільнення Костянтина Кулика petition.president.gov.ua

"Прокурор Кулик К. Г. відомий не лише в Україні, але й за кордоном своїм скандальним корупційним минулим та здійсненням замовних політичних розправ над опонентами на замовлення попереднього керівництва держави. Це створило умови негативного іміджу України у світі та втягнення нашої країни у скандал зі стратегічним партнером – Сполученими Штатами Америки", – переконують вони.

Крім цього, зазначається, що і президент, і генпрокурор публічно обіцяли українцям провести реформу органів прокуратури, оскільки чинна модель їхнього функціонування "дискредитує інститут правосуддя".

"З урахуванням наведеного, вимагаємо справедливості та виконання норм чинного законодавства, публічних обіцянок та гарантій, наданих президентом України та Генеральним прокурором – звільнення з посади прокурора, який не склав іспит, не пройшов перекваліфікацію та дискредитує правовий імідж України, – Кулика Костянтина Геннадійовича", – підсумовують у тексті.

Зауважимо, що станом на 14:30 4 листопада петиція зібрала лише до 70 голосів із 25 000 необхідних. Підписати її можна буде протягом ще 89 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний у корупційному скандалі із сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings. Нібито прокурор мав докази корупції, спрямованої на особисте збагачення Байдена.

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