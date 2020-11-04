"Українці задихаються, а влада краде!" Бродський розніс піар президента на COVID-19

Голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський жорстко звернувся до президента України Володимира Зеленського через катастрофічну ситуацію з коронавірусом в країні.

На своїй сторінці у Facebook він обурився через те, що багато людей опиняються на межі життя і смерті, багатьох не вдається врятувати, а влада при цьому тільки піариться.

"Ненавиджу нашу владу. Тварюки. Тестів немає, лікарень немає, лікарів немає, суцільний піар. Штрафи в 17 000 знизили до 170. Будьте прокляті, тварюки. Зеленський, моя мама ледве вижила, я теж. Може, своїх батьків полікуєш у Кривому Розі? Кухарка", – написав підприємець.

"Днями на очах у дружини задихнувся чоловік у віці 79 років. Йшов до одужання, в таку хвилину хочеться взяти в руки автомат. Я знаю, як ви там все крадете і берете відкати. Мародери, вбивці. Чекайте справедливість", – додав Бродський.

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