"Слугу" назвали вигаданим нардепом після слів про COVID-19, що не існує

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін назвав свого колегу по фракції "вигаданим депутатом"через його заяви по коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Його підтримали інші користувачі соцмережі.

"Народний депутат Юрій Камельчук наголосив, що COVID-19 вигадана хвороба. Не варто ставитися до цього серйозно, бо Юрій – вигаданий депутат, його насправді не існує", – написав Гурін.

"Треба йому знімки легенів пацієнтів показати, тих, які перехворіли на ковід у відносно легкій формі... і які бувають віддалені наслідки через пів року після ковіду... може до дурня дійде", – Mykhailo Petelytskyy.

"Приклад свідомого руйнування авторитету звання народного депутату України і довіри до інститутів влади держави. Ганьба!" – Alexander Ivanov.

Роман Плавицький поцікавився: "А є такий депутат? Вперше чую. 451, мабуть".

"Цікаві кадри, звісно, в Слузі народу, то Дубинський, то Бужанський, тепер таке ось", – написав Ігор Кушніренко.

"Приклад того, які депутати в "Слузі народу", як пані Янченко, яка в прямому ефірі сказала, що Україна напала на Донбас", – згадав Павло Лукащук.

"Так, команда – жах. Соромно за таких депутатів", – прокоментувала заяву нардепа Irina Boiko.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Камельчук не довіряє "жодній вакцині у світі". Народний обранець сказав, що ефективність вакцин "визначається не одним днем".

Крім того, "слуга народу" вже ставав автором скандальних заяв щодо коронавірусу. Так, в ефірі парламентського телеканалу "Рада" він заявляв, що пандемія коронавірусу і все, що відбувається під час неї, – це "афера".