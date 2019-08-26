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"Українці, вибачте нас!" В Одесі росіянин на колінах розкаявся за Донбас і Крим: відео

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В Одесі, 23 серпня, інженер з Москви Костянтин Тичин вибачився за загибель українців на війні з Росією.

Громадянин РФ став на коліна перед матерями, дружинами і дітьми загиблих під час акції, яка пройшла біля пам'ятника Дюку в пам'ять про загиблих за незалежність України.

"Не всі росіяни люблять Путіна. Я хочу, щоб ви, українці, пробачили нас і нашу країну", — сказав він в інтерв'ю місцевому каналу "Бриз".

В Одесі росіянин на колінах розкаявся за Донбас і Крим

В Одесі росіянин на колінах розкаявся за Донбас і Крим

048.ua

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У Кривому Розі знайшли тіло ветерана АТО без голови: подробиці

Відзначимо, що учасники акції розставили на площі свічки у формі карти України, при цьому найбільше запалених свічок було встановлено на території окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві ветерани АТО "привітали" президента Росії. Вони марширували по центру Києва та "передали привіт" Путіну.

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Тема
АТО на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Одеса
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А шо без украинского акцента москаля не нашлось? Сами себя в гамно головой макаете, конная такие низкопробные сценки
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Б. Окуджава. О. России. Хрипят призывом к схватке глотки, Могилам братским нет числа, И вздёрнутые подбородки, И меч в руке, и жажда зла. Победных лозунгов круженье, Самодовольством застлан свет… А может, надобно крушенье Чтоб не стошнило от побед? Нам нужен шок, простой и верный, Удар по темечку лихой. Иначе – запах ада скверный Плывёт над нашей головой.
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
В одной не очень далекой, но совершенно перпендикулярной вселенной. Список их великих достижений постепенно расширяется. Они выкопали Черное море. Теперь вот, как сообщается, они еще брали Дюнкерк и первыми придумали понятие конституции.
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