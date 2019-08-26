"Українці, вибачте нас!" В Одесі росіянин на колінах розкаявся за Донбас і Крим: відео

В Одесі, 23 серпня, інженер з Москви Костянтин Тичин вибачився за загибель українців на війні з Росією.

Громадянин РФ став на коліна перед матерями, дружинами і дітьми загиблих під час акції, яка пройшла біля пам'ятника Дюку в пам'ять про загиблих за незалежність України.

"Не всі росіяни люблять Путіна. Я хочу, щоб ви, українці, пробачили нас і нашу країну", — сказав він в інтерв'ю місцевому каналу "Бриз".

В Одесі росіянин на колінах розкаявся за Донбас і Крим 048.ua

Відзначимо, що учасники акції розставили на площі свічки у формі карти України, при цьому найбільше запалених свічок було встановлено на території окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві ветерани АТО "привітали" президента Росії. Вони марширували по центру Києва та "передали привіт" Путіну.

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