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23 грудня • оновлено в 13:07
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Українці у вишиванках зворушливо виконали колядку в ТЦ Канади. Відео

1.3т
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У мережі викликало фурор відео, на якому український чоловічий хор у Канаді виконує відому колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" просто посеред торговельного центру. Всього за кілька днів воно зібрало 734 тисячі переглядів, 9 тисяч лайків і 28 тисяч репостів.

Ролик опублікувала на своїй сторінці у Facebook користувач Світлана Нетеча, проте коли саме він був знятий невідомо. "Дуже сильно, молодці! З Україною в серці!" – написала жінка під потужним відео (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як співаки поступово сходяться в центр торгового залу, спускаючись ескалаторами. Всі вони вдягнені у вишиванки.

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Скріншот відео

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Скріншот відео

Українці виконали в ТЦ Канади "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Українці виконали в ТЦ Канади "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Скріншот відео

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"Наші брати і сестри розкидані по цілому світу. Ми передаємо ці різдвяні привітання від чоловічого хору далекого канадського міста Едмонтона", – звернувся до співвітчизників один зі співаків.

Виступ українців викликав ажіотаж

Виступ українців викликав ажіотаж

Скріншот відео

Люди знімали яскраве привітання на телефони

Люди знімали яскраве привітання на телефони

Скріншот відео

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Скріншот відео

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Скріншот відео

Виступ українців викликав ажіотаж

Виступ українців викликав ажіотаж

Скріншот відео

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Українці виконали колядку в ТЦ Канади

Скріншот відео

Виступ українців викликав ажіотаж

Виступ українців викликав ажіотаж

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День вишиванки, який у 2019 році відзначався 16 травня, у Канаді депутати прийшли у вишиванках на роботу до парламенту. Так вони продемонстрували свою підтримку Україні.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Різдво
Місце
Канада
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
После песни селюки сняли вышиванки, взяли ершики и вантузы и пошли чистить канадские сортиры.
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1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Посмотрел. Видео 2017 года))) 143 тысячи просмотров https://www.youtube.com/watch?v=sSyXDGJqaOo
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4
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Pavlov Dmitry, Не получилось у обоза нае..ть своих доверчивых читателей)))))
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2
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Захаров Дмитрий, Путенский агент. В бан тебя. СУГС, ёпста
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3
0
Mdn Ndm
Mdn Ndm
Красиво спели.Я тоже хочу в Канаду
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0
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