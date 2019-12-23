Українці у вишиванках зворушливо виконали колядку в ТЦ Канади. Відео

У мережі викликало фурор відео, на якому український чоловічий хор у Канаді виконує відому колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" просто посеред торговельного центру. Всього за кілька днів воно зібрало 734 тисячі переглядів, 9 тисяч лайків і 28 тисяч репостів.

Ролик опублікувала на своїй сторінці у Facebook користувач Світлана Нетеча, проте коли саме він був знятий невідомо. "Дуже сильно, молодці! З Україною в серці!" – написала жінка під потужним відео (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як співаки поступово сходяться в центр торгового залу, спускаючись ескалаторами. Всі вони вдягнені у вишиванки.

Українці виконали колядку в ТЦ Канади Скріншот відео

Українці виконали колядку в ТЦ Канади Скріншот відео

Українці виконали в ТЦ Канади "Добрий вечір тобі, пане господарю" Скріншот відео

"Наші брати і сестри розкидані по цілому світу. Ми передаємо ці різдвяні привітання від чоловічого хору далекого канадського міста Едмонтона", – звернувся до співвітчизників один зі співаків.

Виступ українців викликав ажіотаж Скріншот відео

Люди знімали яскраве привітання на телефони Скріншот відео

Українці виконали колядку в ТЦ Канади Скріншот відео

Українці виконали колядку в ТЦ Канади Скріншот відео

Виступ українців викликав ажіотаж Скріншот відео

Українці виконали колядку в ТЦ Канади Скріншот відео

Виступ українців викликав ажіотаж Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День вишиванки, який у 2019 році відзначався 16 травня, у Канаді депутати прийшли у вишиванках на роботу до парламенту. Так вони продемонстрували свою підтримку Україні.

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