"Українці самі захотіли": Загороднюк виправдав зниження призовного віку до 18 років

В Україні знизили призовний вік до 18 років, щоб багато українців могли добровільно піти на строкову службу до лав ЗСУ.

Про це в ефірі 1+1 розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк, зазначивши, що призовний вік із 18 років прописаний у законі.

"Але останні 5 років у нас було від 20 років. Це регулювалося відповідними указами президента. Ми мали ситуацію, коли у нас щороку кілька тисяч юнаків хотіли вступити до лав ЗСУ на строкову службу. Ми не могли їх брати, бо можна було брати тільки з 20 років", – пояснив він.

Зниження призовного віку в Україні

За словами міністра, восени 2019 року близько шести тисяч хлопців хотіли піти в армію, але не могли зробити цього через указ президента. Він наголосив, що з 18 років юнаки можуть піти на строкову службу добровільно, тоді як з 20 років уже діятиме обов'язковий призов для тих, хто не має відтермінування чи не звільнені від служби.

"Основа нашої армії – це професійні військовослужбовці. Це прописано у всіх наших документах, всіх наших програмах, так воно і має залишатися. Зараз 15% військовослужбовців – це військовослужбовці строкової служби", – підсумував глава Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про зниження призовного віку.

При цьому Андрій Загороднюк повідомив, що в Україні мають намір скоротити термін військової служби, та покращити умови для контрактників.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!