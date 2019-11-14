Українці різко виступили проти відкриття ринку землі: результати опитування

Проти відкриття ринку землі та скасування мораторію виступили більш 2/3 українців.

Такі результати надав центр Разумкова, про що повідомили в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 14 листопада.

Українців запитали, як би вони проголосували, якби наступного тижня з цього питання було проведено референдум.

Серед усіх опитаних лише 20% виступили за введення ринку землі, а 63% проголосували б за продовження мораторію. Ще 16,5% не змогли дати відповідь на питання.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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