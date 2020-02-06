Українці просять зменшити зарплату Найєму та Абромавичусу

На сайті президента з'явилася петиція з вимогою зменшити зарплати керівникам державних підприємств, зокрема заступнику гендиректора Укроборонпрому Мустафі Найєму та перевірити результати його діяльності.

Петиція зареєстрована 6 лютого В'ячеславом Павловим. У підписі до петиції автор зазначив, що Найєму в грудні нарахували 486,5 тис. гривень зарплати, а гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус запропонував збільшити свою зарплату увісімнадцятеро.

За словами Павлова, це неприпустимо.

petition.president.gov.ua

"Це притому, що в листопаді 2019 року президент України був дуже здивований низькими заробітними платами на підриємствах оборонної галузі, що входять у "Укроборонпром". Зокрема, на Харківському авіаційному заводі, заробітна плата працівника – 3,5 тисячі гривень. Заборгованість із зарплат – до 4 років, а загальна заборгованість із зарплати заводів оборонного концерну станом на 1 листопада 2019 року досягла 463 мільйонів гривень. Як може людина поважати себе і працювати на державу за такої низької заробітної плати, коли керівники отримують більш ніж у сто разів вищу зарплату?" – написав він.

Для порівняння, середня зарплата українців у 2019 році становила 10,5 тисяч гривень.

Петицію можна підтримати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм спростував інформацію про зарплату у 300 тисяч гривень.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram