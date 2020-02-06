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7 лютого • оновлено в 09:31
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Українці просять зменшити зарплату Найєму та Абромавичусу

3.1т
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На сайті президента з'явилася петиція з вимогою зменшити зарплати керівникам державних підприємств, зокрема заступнику гендиректора Укроборонпрому Мустафі Найєму та перевірити результати його діяльності.

Петиція зареєстрована 6 лютого В'ячеславом Павловим. У підписі до петиції автор зазначив, що Найєму в грудні нарахували 486,5 тис. гривень зарплати, а гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус запропонував збільшити свою зарплату увісімнадцятеро.

За словами Павлова, це неприпустимо.

Українці просять зменшити зарплату Найєму та Абромавичусу

petition.president.gov.ua

"Це притому, що в листопаді 2019 року президент України був дуже здивований низькими заробітними платами на підриємствах оборонної галузі, що входять у "Укроборонпром". Зокрема, на Харківському авіаційному заводі, заробітна плата працівника – 3,5 тисячі гривень. Заборгованість із зарплат – до 4 років, а загальна заборгованість із зарплати заводів оборонного концерну станом на 1 листопада 2019 року досягла 463 мільйонів гривень. Як може людина поважати себе і працювати на державу за такої низької заробітної плати, коли керівники отримують більш ніж у сто разів вищу зарплату?" – написав він.

Українці просять зменшити зарплату Найєму та Абромавичусу

Для порівняння, середня зарплата українців у 2019 році становила 10,5 тисяч гривень.

Петицію можна підтримати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм спростував інформацію про зарплату у 300 тисяч гривень.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Айварас Абромавічус Мустафа Найєм
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
так и надо,за це стояв майдан!слава писвизу,тэрмасу и евроотсососияции,а также онижедетам!
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2
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Гоша Злой
Гоша Злой
о, упоротые ватаны на работу вышли с комментами) зп выдали?
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0
3
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Гоша Злой, " вышли с комментами) зп выдали?". Если не секрет, то сколько получили? Судя что Злой, скорее всего мало
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иноземцы замутили майданчик, облапошили хрюканов дeбильными лозунгами "геть вид России", чтобы панувать и вкусно жрать за их счет. Хрюканы через 6 рокив начали что-то подозревать...
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6
1

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