Українці підтримали 4 з 5 пропозицій Зеленського: в мережі провели масштабне опитування

Більшість українців не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, проте дали позитивну відповідь на інші чотири питання президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу публічних реєстрів Opendatabot. Як повідомив Telegram-канал PavlovskyNews в понеділок, 19 жовтня, за кілька годин було отримано 121 тисячу відповідей.

Результати:

Вільна економічна зона в Донецькій і Луганській областях : за – 42 391, проти – 75 950

Довічне ув'язнення за корупцію в великих розмірах : за – 91 258, проти – 29 740

Скорочення нардепів з 450 до 300 осіб : за – 103 900, проти – 13 741

Легалізація медичного канабісу : за – 89 532, проти – 27 213

Порушити питання гарантій безпеки України в Будапештському меморандумі: за 100 869, проти – 13 597

Як писав OBOZREVATEL:

13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.

В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким способом влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.