Українці підтримали 4 з 5 пропозицій Зеленського: в мережі провели масштабне опитування

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
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Зеленський ініціював 'всенародне опитування'

Більшість українців не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, проте дали позитивну відповідь на інші чотири питання президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу публічних реєстрів Opendatabot. Як повідомив Telegram-канал PavlovskyNews в понеділок, 19 жовтня, за кілька годин було отримано 121 тисячу відповідей.

Результати:

  • Вільна економічна зона в Донецькій і Луганській областях: за – 42 391, проти – 75 950

  • Довічне ув'язнення за корупцію в великих розмірах: за – 91 258, проти – 29 740

  • Скорочення нардепів з 450 до 300 осіб: за – 103 900, проти – 13 741

  • Легалізація медичного канабісу: за – 89 532, проти – 27 213

  • Порушити питання гарантій безпеки України в Будапештському меморандумі: за 100 869, проти – 13 597

У мережі показали реакцію на опитування Зеленського
У мережі показали реакцію на опитування Зеленського
У мережі показали реакцію на опитування Зеленського
У мережі показали реакцію на опитування Зеленського

Як писав OBOZREVATEL:

  • В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким способом влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.

Питання Зеленського

  • У ЗМІ оприлюднили формат, в якому проводитиметься опитування президента в день виборів. Українцям потрібно буде заповнити анкету, вийшовши з виборчої дільниці.

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