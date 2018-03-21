Українці не проти бачити президентом Вакарчука - опитування

В українському суспільстві давно є запит на "нові обличчя" у владі, паралельно ж у політичних колах обговорюють деякі кандидатури в президенти "ззовні".

Крім того, кілька нових політиків вже заявили про свої президентські амбіції і готові брати участь у виборах 2019 року.

Тому "Обозреватель" вирішив запитати у своїх читачів, кого б вони хотіли бачити новим президентом України.

Так, більшість опитаних не проти обрати новим главою держави музиканта, лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Його підтримали 68% тих, хто проголосував.

Друге місце зайняв шоумен Володимир Зеленський із результатом у 16%.

Третє позафракційний нардеп Надія Савченко, яка вже мала намір балотуватися.

Четвертим же став скандальний глава Соцпартії Ілля Ківа, який також має намір йти на вибори президента в 2019 році.

Зазначимо, що це опитування не є репрезентативним і не відображає реальних настроїв у суспільстві.

Нагадаємо, раніше з'явилося пояснення високої підтримки Вакарчука як кандидата в президенти.