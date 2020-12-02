В Україні масово скуповують "кисень", щоб врятуватися від COVID-19: озвучено проблему

Кожен день літаки привозять в Україну по 100-200 кисневих концентраторів, необхідних при лікуванні важких випадків коронавірусу. Але щоб купити апарат, часом доводиться чекати по кілька тижнів.

Про це OBOZREVATEL розповів український бізнесмен, який займається медичним обладнанням, Олексій Давиденко. За його словами, один концентратор коштує в межах 50-60 тис. грн, тому в першу чергу їх скупили забезпечені люди, хто може собі дозволити витратити такі гроші.

"Концентратори скуповують приватні особи, лікарні і МОЗ, тому виник такий великий ажіотаж. Кожен день приїжджає по 100-200 штук, але всі вони вже заздалегідь розкуплені. Забронювати можна на середину грудня. Можна купити і зараз, тільки з переплатою", – уточнив бізнесмен.

"Той, хто швидше встиг купити – той і купив. З огляду на те, що держава у нас неповоротка, їй треба провести тендер, знайти гроші, дати платіжку в казначейство, швидше виходить купувати у приватних осіб. Саме вони головні покупці для себе і своїх родичів" , – підсумував Давиденко.

Як і чому українці масово скуповують все, де написано "кисень" і як держава збирається вирішувати цю проблему – читайте на OBOZREVATEL незабаром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, в Україні немає проблем з виробництвом медичного кисню, необхідного для лікування коронавірусу, але є логістичні та технічні питання.