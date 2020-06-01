Українці масово пішли до Sport Life!

Cьогодні, 1 червня о 15:00 мережа фітнес-клубів Sport Life відкрилась для своїх клієнтів.

Період ізоляції надихнув ще більшу кількість людей на заняття спортом. Тому великий ажіотаж відвідувачів та клієнтів при вході, продемонстрував бажання підтримувати свою активність та займатися спортом.

Як коментує віце-президент по сервісу ГК Sport Life Маргарита Годун: "Компанія виконує всі рекомендації МОЗ та ВОЗ задля безпеки наших клієнтів. В свою чергу, просимо і наших клієнтів дотримуватися всіх рекомендацій. Важливо, щоб всі наші клієнти приходили лише з гарним самопочуттям, дотримувались дистанції та користувались антисептичними засобами. Ми розуміємо сьогоднішню ситуацію, тому можемо запропонувати антикризові ціни для наших клієнтів. Для всіх бажаючих почати своє активне життя, ми можемо запропонувати чудові умови для покупки абонементів".

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