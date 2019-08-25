Українці і росіяни — брати? У Харкові на День Незалежності виступила група з Росії

У День Незалежності України, 24 серпня, в Харкові на головній сцені в парку Горького виступила група з Росії Garage Dayz.

Програма їхнього виступу була затверджена заздалегідь на сесії міської ради, головою якої є одіозний Геннадій Кернес.

"Ось так зрадонька по-харківськи ... Зараз в парку Горького йде концерт рок-групи і симфонічного оркестру з програмою каверів Metallica. Музиканти старанно спілкуються з публікою англійською мовою, але акцент з головою видає вихідців з пострадянського простору", - написав у Facebook харків'янин Дмитро Бібік.

Він також підкреслив, що група Garage dayz з Єкатеринбурга є єдиним авторизованим виконавцем пісень Metallica в Росії.

Garage Dayz Facebook Бібіка

"Цікаво, що це: недбалість укладачів культурної програми на свята? Удавана "англомовність" музикантів свідчить, що всі про все знали. Навмисний тролінг від харківської міської влади?" Дружба народів по-харківськи? Навіть якщо уявити, що музика "поза палітікі "(насправді - ні!), колектив з країни-агресора на заході в рамках Дня незалежності України є неприйнятним. Ганьба!" - додав харків'янин.

Garage Dayz

Garage Dayz

Garage Dayz

Garage Dayz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозний мер Харкова Геннадій Кернес вимагав прямих переговорів України з Росією.

Також після вступу в силу закону про державну мову він намагався провести сесію міської ради на українському, допустивши при цьому безліч помилок.

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