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Українці і росіяни — брати? У Харкові на День Незалежності виступила група з Росії

18.7т Читати матеріал російською

У День Незалежності України, 24 серпня, в Харкові на головній сцені в парку Горького виступила група з Росії Garage Dayz.

Програма їхнього виступу була затверджена заздалегідь на сесії міської ради, головою якої є одіозний Геннадій Кернес.

"Ось так зрадонька по-харківськи ... Зараз в парку Горького йде концерт рок-групи і симфонічного оркестру з програмою каверів Metallica. Музиканти старанно спілкуються з публікою англійською мовою, але акцент з головою видає вихідців з пострадянського простору", - написав у Facebook харків'янин Дмитро Бібік.

Він також підкреслив, що група Garage dayz з Єкатеринбурга є єдиним авторизованим виконавцем пісень Metallica в Росії.

Garage Dayz

Garage Dayz

Facebook Бібіка

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"Цікаво, що це: недбалість укладачів культурної програми на свята? Удавана "англомовність" музикантів свідчить, що всі про все знали. Навмисний тролінг від харківської міської влади?" Дружба народів по-харківськи? Навіть якщо уявити, що музика "поза палітікі "(насправді - ні!), колектив з країни-агресора на заході в рамках Дня незалежності України є неприйнятним. Ганьба!" - додав харків'янин.

Garage Dayz

Garage Dayz

Garage Dayz

Garage Dayz

Garage Dayz

Garage Dayz

Garage Dayz

Garage Dayz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозний мер Харкова Геннадій Кернес вимагав прямих переговорів України з Росією.

Також після вступу в силу закону про державну мову він намагався провести сесію міської ради на українському, допустивши при цьому безліч помилок.

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Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
8-мипроцентный кастрюльник в панике? А и хер с ними, это вонючее меньшинство, как либерасты в России.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Аполлон Безобразов, падло - ты не на паРРаше, мент вонючий! Вонючие - это скоты рюцкие. Ты, твои выродки родители, выродившие такую мразь, твои соседи - весь тот сброд, именуемый росейским норотом.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Факельные шествия, вот что этого нациста устроит, в этом концлагере.
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филипп филипыч
филипп филипыч
дмитрий бибик почему же ты не окопе? "зрадонькой" попахивает))
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