"Українці — браковані росіяни": екс-нардеп-утікач відзначився маразмом у Соловйова

Скандальний екс-нардеп Ігор Марков, який втік до Росії, виступив із образливою промовою про Україну та українців на російському телебаченні.

Він назвав колишніх співгромадян неповноцінними людьми, а зраджену країну вигаданою. Скандальний спіч він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми п'ять років уже спілкуємося: Україна, ви українці. Подивіться на себе уважно в дзеркало. З вас якщо повибивати цю хохляцьку дурість, ви нормальні російські хлопці! Яка Україна? Ніколи такого народу не було. Там були руські князівства! Хлопці, забудьте взагалі цю ахінею! Давайте просто тупо говорити вже правду. Досить гратися вже в цю комуністичну більшовицьку хр*нь — дружба народів і так далі. Це російські люди", — звернувся він до деяких інших українців, які були в студії.

Ігор Марков Скріншот відео

"Українці — це браковані росіяни. Це російські люди, яким зламали мізки, яким понівечили мову. Все, немає такого поняття і ніколи не було! Сто років тому нам це прищепили і ми досі в це віримо! Щоб прибрати наслідки, треба прибрати першопричину", — нахабно додав зрадник України.

Крім того, він заявив, що повернеться в рідну Одесу зі зброєю або не повернеться взагалі. За словами Маркова, він не має наміру прощати українців, у яких, за його словами, "руки по лікоть у крові".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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