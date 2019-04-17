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"Українці — браковані росіяни": екс-нардеп-утікач відзначився маразмом у Соловйова

2.5тЧитати матеріал російською

Скандальний екс-нардеп Ігор Марков, який втік до Росії, виступив із образливою промовою про Україну та українців на російському телебаченні.

Він назвав колишніх співгромадян неповноцінними людьми, а зраджену країну вигаданою. Скандальний спіч він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми п'ять років уже спілкуємося: Україна, ви українці. Подивіться на себе уважно в дзеркало. З вас якщо повибивати цю хохляцьку дурість, ви нормальні російські хлопці! Яка Україна? Ніколи такого народу не було. Там були руські князівства! Хлопці, забудьте взагалі цю ахінею! Давайте просто тупо говорити вже правду. Досить гратися вже в цю комуністичну більшовицьку хр*нь — дружба народів і так далі. Це російські люди", — звернувся він до деяких інших українців, які були в студії.

Ігор Марков

Ігор Марков

Скріншот відео

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"Українці — це браковані росіяни. Це російські люди, яким зламали мізки, яким понівечили мову. Все, немає такого поняття і ніколи не було! Сто років тому нам це прищепили і ми досі в це віримо! Щоб прибрати наслідки, треба прибрати першопричину", — нахабно додав зрадник України.

Крім того, він заявив, що повернеться в рідну Одесу зі зброєю або не повернеться взагалі. За словами Маркова, він не має наміру прощати українців, у яких, за його словами, "руки по лікоть у крові".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ігор Марков
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Племя предателей и со времён орды холуев Ваши претензии всем, кто не вы смешны И пусть как жаб вас ещё больше вздует Вы заслужили эту долю, псы
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andrei andrei
andrei andrei
Кратко и по делу. Просто после стольких лет промывки мозгов т.н. украинцы боятся в этом признаться самим себе.
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1
3
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
andrei andrei, ты с ним как та парочка петухов с вашего герба, где они сношается по-собачьи. Под шконку забейся, выхыхоль, там и умиляйся своему миленку
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3
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Разница между украинцем и русским начинается с того, что украинец наследует Русь и для него столица Киев во времена нашествия сражавшийся и не покорившийся врагу. А русский наследует холуев орды, предавших Русь и Киев, и по сей день пресмыкающихся перед обезьянами, изображающими себя ордынских ханов в кремле. А все остальное - следствие этой разницы. И эта свинья, воняющая про своё врожденное превосходство, пример до чего оборзевшие холуи могут дойти в своих бухих претензиях
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Федоров Федор
Федоров Федор
*в отличии от выруси ополяченой*
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ильчук Андрей, чучело,русские свою историю помнят и знают,в отличии от выручки,для которой историю пишут Вятровичи.
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