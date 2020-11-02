Української вакцини проти коронавірусу немає, – Ляшко

В Україні проходить клінічні випробування кандидат на вакцину проти коронавірусу, самої вакцини ще немає.

Як заявив в інтерв’ю "Сегодня" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, проведена українськими компаніями "доклініка" дає позитивні результати.

"Ми зараз говоримо не про вакцину, а про кандидата на вакцину. Поки не пройшли всі клінічні випробування – вакцини немає. Так, дійсно є доклініка, проведена українськими компаніями, яка дає певні позитивні результати, щоб запускати процес реєстрації, виробництво кандидата-вакцини і проведення клінічних досліджень", – пояснив він.

За словами Ляшка, в Україні також розробляється ще одна вакцина-кандидат.

"Це була ідея і ця ідея профінансована через державний грант. Зараз починаються тільки перші доклінічні дослідження, які покажуть, чи є у неї подальший шлях розвитку чи немає. Тобто там ще досить довгий шлях, щоб назвати їх продуктом, який згодом можна буде назвати кандидатом на вакцину", – додав головний санлікар.

Як писав OBOZREVATEL, на нараді в Офісі президента України вчені розповіли главі держави Володимиру Зеленському про результати дослідження вітчизняного претендента на вакцину від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що українська вакцина проти коронавірусу пройшла етап випробування на тваринах і може з'явитися вже через рік.