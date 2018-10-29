Українським поліцейським оплатять житло: стало відомо хто і скільки

Кабінет міністрів України затвердив щомісячну грошову компенсацію поліцейським за знімання житла в розмірі 5,3 тис. гривень.

Постанова №866 від 24 жовтня оприлюднена на "Урядовому порталі". Виплати передбачені поліцейським, які не мають власного житла і знімають його за договором.

"Прийняття постанови дозволить частково компенсувати поліцейським матеріальні витрати за наймання ними жилих приміщень, що дозволить знизити рівень соціальної напруженості серед зазначеної категорії громадян", - наголошується в повідомленні.

Згідно з постановою, нарахування грошових компенсацій залежить від місця знімання житла. Сума за оренду буде виплачуватися щомісяця в розмірі фактичних витрат, але не більше:

для Києва - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб на 1 січня календарного року (3524 гривні в цьому році).

для Сімферополя, Севастополя та обласних центрів - півтора прожиткові мінімуми для працездатних осіб (2643 гривні).

для інших населених пунктів - один прожитковий мінімум (1762 гривні).

При цьому компенсація збільшується в 1,5 рази при наявності у поліцейського трьох і більше членів сім'ї.

Поліцейські не отримають гроші, якщо в них або членів їхніх сім'ї є на праві власності житло за місцем проходження служби, якщо воно відповідає санітарним і технічним нормам та нормам житлової площі.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада України ухвалила закон про соціальне житло для переселенців. Він дозволяє людям, які залишили захоплений Донбас, стати на чергу на отримання тимчасового житла. Щоправда, експерти сумніваються в тому, що новий документ запрацює. Наше видання розбиралася, чи є в українців шанси на соціальне житло.

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