Прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив, що 10 мільйонів медичних масок буде передано у заклади охорони здоров’я по всій Україні.

Як сказано на каналі прем'єра у Telegram, передача захисних масок відбудеться 16 березня. Шмигаль зауважив, що особисто перевірив обласні медичні склади, спільно з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.

Він розповів, що на складах є 10 мільйонів масок, 69 портативних апаратів для штучної вентиляції легень, 1350 пульсоксиметрів, 1180 ручних силіконових дихальних апаратів, 1330 інфузійних насосів, 34 кисневих концентраторів.

Шмигаль пообіцяв передати лікарням 10 мільйонів масок

"Продовжуємо активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек. Маємо попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання", – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що відправляла запити у Держрезерв і в Міністерство охорони здоров‘я з приводу того, чи є в Україні захисні засоби на випадок якоїсь хвороби. Виявилося, що в Україні їх немає. Вона зауважила, що 9 мільйонів масок 70-го року випуску Держрезерв пустив по областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні, станом на ранок 15 березня, коронавірус запідозрили вже у шести областях.

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