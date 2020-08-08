Український журналіст Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою"

Про це він написав у Facebook, опублікувавши відповідні фото. Журналіст пов'язав виявлення "прослушки" зі своєю професійною діяльністю.

"Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують "сверлитись". Сьогодні зрозумів, що це означає", – написав він.

Журналіст Ткач заявив про прослуховування Facebook \ Михайло Ткач

Ткач додав, що після викликав поліцію і чекав слідчо-оперативну групу.

Журналіст викликав поліцію Facebook \ Михайло Ткач

Поліція в квартирі Ткача Facebook \ Михайло Ткач

Український журналіст заявив про "прослуховування" та звинуватив владу Facebook \ Михайло Ткач

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