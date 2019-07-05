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Український в'язень у Росії раптово припинив голодування: Кремль поступився

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Український політв'язень у Росії Володимир Балух припинив голодування, яке він оголосив після того, як наглядачі не пропустили до нього на зустріч консула з Києва.

Про це повідомила в Twitter в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Росіяни виконали його вимогу і допустили українського консула. Але для цього українцю довелося ставити під загрозу своє здоров'я і життя. Втім Балух вважає обмін єдиним способом вийти з колонії живим", – написала вона.

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Володимир Балух

Володимир Балух

LIGA.net

Візит консула підтвердила також Кримська правозахисна група. "Володимира Балуха сьогодні, 5 липня 2019 року, в колонії №4 м. Торжок (РФ) відвідав український консул", – йдеться в повідомленні організації.

Стала відома також причина, з якої адміністрація російської в'язниці забороняла Балухові спілкуватися з представником України.

"Причиною відмови у зустрічі з українським консулом співробітники колонії назвали те, що, за інформацією ФСВП, Балух нібито є громадянином РФ. Жодної підтверджувальної інформації надано не було", – розповіли в Кримській правозахисній групі.

Нагадаємо, співробітники ФСБ в окупованому Криму 8 грудня 2016 року прийшли з обшуками в село Серебрянка в будинок українського активіста Володимира Балуха і його матері. Після чотиригодинного обшуку активіста затримали.

У липні 2018 року підконтрольний Росії Роздольненський районний суд у Криму засудив українського активіста до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів. Пізніше його покарання замінили на 4 роки і 11 місяців колонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Балух заявив, що обмін є "єдиним можливим для нього варіантом" вийти з російської колонії живим.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Володимир Балух
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Нэзабаром Сравні
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не выглядит как узник концлагеря.
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Serov Oleg
Serov Oleg
очень хочеца кусать
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Пигин Макс
Пигин Макс
Слабак)))))))))))))))))))
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