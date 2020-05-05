Лікар-анестезіолог, реаніматолог із Чернівецької області Микола Рихлицький, який провів три тижні в Італії, допомагаючи боротися з коронавірусом, розповів про отриманий досвід.

Порівняння медицини в Італії і України він провів в інтерв'ю "Главкому".

"Між нашими системами охорони здоров'я прірва. І вона, на мою думку, непереборна. Це дуже песимістичний настрій, але такі реалії. Краще не буду брехати, а промовчу. Все залежить від керівника установи та від його свідомості. Якщо керівник установи (лікарні) або хоча б керівник підрозділу серйозно поставився до цього дуже серйозної проблеми, то, звичайно, вони превентивно готувалися. Тому деякі наші медичні установи, якщо судити за ситуацією на Буковині, відносно краще готові, ніж інші", – пояснив лікар.

Український лікар розповів про медицину в Італії Главком

Рихлицький звернув увагу, що в Італії дуже серйозно ставляться до захисту медпрацівників, матеріальної бази і фінансування лікарень.

"Щодо зарплат в Італії, то помножте українську зарплату на 20 і отримаєте суму, яку отримують медпрацівники в Італії. Медсестри отримують 2-3 тис. євро на місяць, лікар-реаніматолог – 40-80 євро", – поділився він.

При цьому Рихлицький відзначив загальні риси: і Україна, і Італія лікують хворих за майже аналогічним протоколом, однак ефективність використовуваних препаратів поки не доведена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, введеного через пандемію коронавірусу COVID-19.

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