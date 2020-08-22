Український лікар назвав "нісенітницею" випадки повторного зараження коронавірусом

Інформація про можливість повторного захворювання на COVID-19 є "нісенітницею" і чиїмось бажанням "стати відомим".

Про це у своєму Facebook заявив український лікар Тарас Жиравецький. За його словами, вірусна пневмонія, дійсно, лікується довше ніж 10 днів.

"Але повторних випадків поки не було, просто "матове скло" на КТ може залишатись до кількох місяців, а ПЛР-тест може бути позитивним до 16 днів після початку хвороби", – наголосив він.

Медик закликав українців не розганяти паніку та не лякати людей. Водночас тих, хто взагалі не вірить в існування коронавірусу, він запросив на екскурсію в реанімацію однієї з лікарень, щоб "подивитись чи ковід це фейк, чи реальність".

Повторне захворювання на коронавірус – "нісенітниця". Facebook Тараса Жиравецького

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка з Чернівців вдруге захворіла на коронавірус. Після першого випадку вона одужала два місяці тому. Вона розповіла, що відчула такі ж симптоми, як і першого разу.

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