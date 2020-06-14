Українських прикордонників озброять новітніми пістолетами-кулеметами: відео випробувань

Державна прикордонна служба України провела випробування українських пістолетів-кулеметів SMG-15, якими озброять прикордонників.

Як повідомляється на офіційному сайті ДПС, в першу чергу новітні зразки озброєння, які відповідають стандартам НАТО, отримують бійці спецпідрозділів відомства (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пістолет-кулемет SMG-15

Пістолет-кулемет SMG-15 калібру 9х19-мм розроблений спеціалістами ТОВ "УКРОП". Під час випробувань було перевірено його тактико-технічні та ергономічні характеристики, а також можливості ведення стрільби при критичних умовах та екстремальних температурах (+500С та -400С).

"За результатами випробувань пістолет-кулемет SMG-15 зарекомендував себе як надійний зразок озброєння та показав задовільні результати", – йдеться в повідомленні.

За домовленістю з підприємством-виробником партію SMG-15 буде передано до одного з підрозділів охорони кордону для підконтрольної експлуатації в реальних умовах служби.

"Поетапний перехід на нові види озброєння дозволить підвищити вогневу міць прикордонних підрозділів", – зазначили в ДПС.

Пістолет-кулемет SMG-15 dpsu.gov.ua

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