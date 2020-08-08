Затримані в Білорусі журналісти повернулися в Україну й розповіли деталі НП

Депортовані з Білорусі кореспонденти "Настоящего времени" Ірина Ромалійська, Роман Гребенюк та Юрій Баранюк вранці 8 серпня прибули до України.

Літаком з Мінська вони прилетіли в Одесу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Гребенюк. Він опублікував спільне фото з пляжу Аркадія та переповів події останньої ночі.

"Це найкращий світанок у житті. Ні, не спали. Поки багато емоцій навпереміш з жорстким дисонансом. Тому що якихось 5 годин тому ти був у готелі "Мінськ", потім був голосний стукіт у двері, потім двері щосили прочинилися і твою кімнату заповнили люди в міліцейській формі і надписами "ОМОН". Далі обшук, мікроавтобус з затемненими вікнами, відділок, допит, натяки і "обнадійливі" обіцянки – "ні, ми вас не будемо катувати". Через кілька годин літак, Одеса, море...", – розповів Гребенюк.

Чому це сталося

Формальною причиною для затримання та висилання журналістів з країни, у яку вони прибули для висвітлення президентських виборів (відбудуться у неділю, 9 серпня) офіційний Мінськ назвав їхню роботу в Білорусі без акредитації.

Однак журналіст навів слова т.в.о. президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Дейзі Сінделар, яка пояснила, як все відбувалось насправді:

"Телеканал "Настоящее время" вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але вона їм не була надана. Відмова влади вчасно акредитувати наших журналістів – ще один приклад нехтування правами вільної преси та правом громадян Білорусі на інформацію без цензури. Ми обурені затриманням наших журналістів і вимагаємо дотримання владою визнаного в усьому світі права журналістів на виконання своєї професійної діяльності", – заявила Сенделар.

Гребенюк додав, що більше подробиць буде пізніше.

Іван Гребенюк про затримання у Білорусі Facebook Івана Гребенюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня у Білорусі затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время". Їх депортували, а також заборонили в'їзд до країни на 10 років.