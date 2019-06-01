Українські військові отримають нові премії перед службою в ООС: названа сума

Військовослужбовці ЗС України, які приступають до інтенсивної фазі підготовки перед залученням до Операції Об'єднаних сил на Донбасі, отримають премії в розмірі 3 тисяч гривень.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Відповідне рішення він прийняв, перебуваючи в розташуванні 128 окремої гірничо-штурмової бригади ЗС України на Закарпатті.

Уточнюється, що військових буде премійовано "з метою підвищення мотивації особового складу".

Ілюстрація. ЗСУ Корреспондент.net

"Зокрема, визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале перебування в польових умовах і виснажливий навчальний процес під час бойового злагодження", – написав Полторак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра оборони Степана Полторака, а також міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки Василя Грицака.

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