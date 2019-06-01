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/Суспільство

Українські військові отримають нові премії перед службою в ООС: названа сума

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Військовослужбовці ЗС України, які приступають до інтенсивної фазі підготовки перед залученням до Операції Об'єднаних сил на Донбасі, отримають премії в розмірі 3 тисяч гривень.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Відповідне рішення він прийняв, перебуваючи в розташуванні 128 окремої гірничо-штурмової бригади ЗС України на Закарпатті.

Уточнюється, що військових буде премійовано "з метою підвищення мотивації особового складу".

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Ілюстрація. ЗСУ

Ілюстрація. ЗСУ

Корреспондент.net

"Зокрема, визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале перебування в польових умовах і виснажливий навчальний процес під час бойового злагодження", – написав Полторак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра оборони Степана Полторака, а також міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки Василя Грицака.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили України
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "с целью повышения мотивации личного состава" Так они независимость Украины восстанавливают или просто за бабки гражданское население убивают?
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леня зе
леня зе
гробовые?или на побухать?
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