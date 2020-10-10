Пам'ятайте, десь в березні я розповідав як відомі українські політики і олігархи почали масово скуповувати до себе в гаражі ШВЛ.

Тепер у них нова тема.

Вони обривають телефони в пошуках російської вакцини від коронавірусу.

Останні дні до мене все частіше надходять дзвінки з однаковим питанням:

– Олексій, а де можна дістати російську вакцину в Україні?!

– А навіщо вам?

– Хочу вколоти собі і своїй родині.

– Її тут немає і бути не може.

– Та ну тебе. За гроші можна купити все. Краще порадь, у кого можна її дістати.

Ні, не все.

С-О-В-І-С-Т-Ь

Не можна купити за гроші.

Тут.

За останні 6 років тисячі українських людей загинули від рук російських агресорів. Вони відібрали у нас мир і землю.

А ви після всього цього ось так запросто готові вколоти собі їх вакцину?!

Всі ті, хто про це всерйоз роздумує, хто не соромиться подібне питати і реально шукає варіанти цю вакцину привезти.

Знаєте.

Це так дрібно, так бридко і так низько.

Відповідаю всім і відразу:

Думаю, кращий спосіб вам вакцинуватися російською вакциною – це змінити громадянство.

І чим швидше – тим краще.

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