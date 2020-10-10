Українські олігархи обривають телефон в пошуках російської вакцини від COVID-19
Пам'ятайте, десь в березні я розповідав як відомі українські політики і олігархи почали масово скуповувати до себе в гаражі ШВЛ.
Тепер у них нова тема.
Вони обривають телефони в пошуках російської вакцини від коронавірусу.
Останні дні до мене все частіше надходять дзвінки з однаковим питанням:
– Олексій, а де можна дістати російську вакцину в Україні?!
– А навіщо вам?
– Хочу вколоти собі і своїй родині.
– Її тут немає і бути не може.
– Та ну тебе. За гроші можна купити все. Краще порадь, у кого можна її дістати.
Ні, не все.
С-О-В-І-С-Т-Ь
Не можна купити за гроші.
Тут.
За останні 6 років тисячі українських людей загинули від рук російських агресорів. Вони відібрали у нас мир і землю.
А ви після всього цього ось так запросто готові вколоти собі їх вакцину?!
Всі ті, хто про це всерйоз роздумує, хто не соромиться подібне питати і реально шукає варіанти цю вакцину привезти.
Знаєте.
Це так дрібно, так бридко і так низько.
Відповідаю всім і відразу:
Думаю, кращий спосіб вам вакцинуватися російською вакциною – це змінити громадянство.
І чим швидше – тим краще.
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