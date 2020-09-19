Українські лікарі надаватимуть допомогу при COVID-19 за новими стандартами

Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарти надання допомоги при коронавірусі, яких медики мають дотримуватися в обов'язковому порядку.

Документ був розроблений з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Новий стандарт надання медичної допомоги при коронавірусної хвороби, розроблений з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто, це ті заходи і алгоритми, які покликані поліпшити ситуацію", – заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко

Серед особливостей нового стандарту виділено:

Основним методом тестування є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). В якості попереднього скринінгового обстеження дозволено використовувати тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Даний тест показує результат вже через 30 хвилин і не вимагає передачі зразка до високотехнологічної вірусологічної лабораторії, тобто вводиться швидке тестування на визначення антигенів COVID-19.

Додатковий метод діагностики - тестування ІФА (імуноферментний аналіз) робиться тим, у кого ПЛР негативний, але є клінічні симптоми, а також використовується для скрініногового тестування медиків, педагогів, силовиків.

Також визначені категорії громадян, яким потрібно обов'язково робити ПЛР-тест:

пацієнтам, які мають клінічні симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції та яким не робили скринінговий тест на антиген або такий тест був позитивний;

пацієнтам з позагоспітальна пневмонія;

контактним особам при появі симптомів, які не виключають коронавірусної хвороби.

Ляшко також пояснив, що оновлені критерії госпіталізації хворих на коронавірус до стаціонарного відділення і завершення амбулаторно-клінічного лікування.

"До категорії видужали будуть відносити людей, у яких відсутні клінічні прояви гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів вважаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження", – зазначив він.

Також відзначено, що пацієнт є неконтагіозним (не виділяє збудника) і не становить загрози для оточуючих після 10 днів лікування, при негативному результаті методом ПЛР; при відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів вважаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

Крім того, визначено особливості завершення самоізоляції осіб, які були в контакті з хворим: контактні особи підлягають самоізоляції на 14 днів від останнього контакту з підтвердженим або ймовірним випадком і завершують самоізоляцію без додаткових лабораторних досліджень; контактні особи можуть припинити самоізоляцію при отриманні негативного результату тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР, відібраного не раніше восьмого дня останнього контакту з пацієнтом, хворим COVID-19.

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