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Українське місто може змити у будь-який момент: люди опинилися над прірвою

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У місті Косів на Прикарпатті десятки будинків, школу та дитячий садок може в будь-який момент змити.

Загроза нависла через те, що берег річки там не зміцнюють уже півстоліття, тому течія щорічно забирає по кілька метрів землі і наближається до будинків, передають "Надзвичайні новини".

У одного чоловіка вже змило колодязь і сарай, на черзі будинок. Грунт осів і на стіні утворилися тріщини. Щоразу після дощів земля осипається в воду.

Будинок місцевого жителя "рухається" у прірву

Будинок місцевого жителя "рухається" у прірву

Скріншот з відео

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Екологи кажуть, що зупинити зрушення можна, зміцнивши берег. Правда, чиновники відповідають, що на це немає грошей.

За їх підрахунками, тільки на кошторис доведеться витратити 400 тис. грн, а на зміцнення берегів – мільйони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місто Стебник Львівської області опинилося під загрозою повністю піти під землю. Десятки років у регіоні видобували калійну сіль, але на початку 2000-х роботи у шахтах припинили і не змогли законсервувати рудники.

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Україна
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