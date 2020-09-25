Українська Вікіпедія обмежила посилання на пропагандистів і сайти-фейкомети. Список
Усього в списку 26 сайтів, серед яких – сайти телеканалів "112 Україна", ZIK, NewsOne, "Наш", а також "Страна", "Знай.юа", "Політека"
Сюди ж віднесено кремлівських пропагандистів РИА Новости, "Известия", РБК, "Комсомольская правда", "КП в Україні" та інші
Відтепер будь-яке редагування з використанням таких сайтів буде видавати попередження перед збереженням
Українська Вікіпедія обмежила редагування матеріалів із використанням низки пропагандистських сайтів.
Як повідомив у Twitter адміністратор української Вікіпедії Назар Токар, відсьогодні будь-яке редагування з використанням таких сайтів буде видавати попередження перед зберіганням.
"Якщо це не вплине на статистику, наступним кроком може бути блокування", – пояснив він.
За словами Токара, всього у списку 26 сайтів, серед яких сайти телеканалів "112 Україна", ZIK, NewsOne, "Наш", а також "Страна", "Знай.юа", "Политека".
Сюди ж віднесено кремлівських пропагандистів РИА Новости, "Известия", РБК, "Комсомольская правда", "КП в Україні" та інші.
Користувачі у коментарях схвалили такий крок української Вікіпедії та почали радити багато інших сайтів, які варто додати до цього списку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в англійській версії Вікіпедії виправили написання столиці України Києва з "Kiev" на "Kyiv".