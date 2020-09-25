Українська Вікіпедія обмежила посилання на пропагандистів і сайти-фейкомети. Список

Українська Вікіпедія обмежила редагування матеріалів із використанням низки пропагандистських сайтів.

Як повідомив у Twitter адміністратор української Вікіпедії Назар Токар, відсьогодні будь-яке редагування з використанням таких сайтів буде видавати попередження перед зберіганням.

"Якщо це не вплине на статистику, наступним кроком може бути блокування", – пояснив він.

За словами Токара, всього у списку 26 сайтів, серед яких сайти телеканалів "112 Україна", ZIK, NewsOne, "Наш", а також "Страна", "Знай.юа", "Политека".

Сюди ж віднесено кремлівських пропагандистів РИА Новости, "Известия", РБК, "Комсомольская правда", "КП в Україні" та інші.

Користувачі у коментарях схвалили такий крок української Вікіпедії та почали радити багато інших сайтів, які варто додати до цього списку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в англійській версії Вікіпедії виправили написання столиці України Києва з "Kiev" на "Kyiv".