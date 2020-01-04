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4 січня • оновлено в 18:41
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Українська компанія хоче зробити прорив у світовому тваринництві: що відомо

1.4т
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У Дніпрі на заводі "Потоки" розробили кормовий концентрат з соняшнику з рекордно високим вмістом білка. Рівень протеїну в продукті досягає 52%.

Як написало видання УНН, використовувати такий концентрат можна в кормах для свиней, корів, кроликів, курей і риб (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Винайдений в Україні продукт здатний потіснити зі світового ринку інші концентрати з сої та соняшнику, які містять менше поживних речовин і часто насичені ГМО.

Українська компанія хоче зробити прорив у світовому тваринництві

Українська компанія хоче зробити прорив у світовому тваринництві

УНН

У 2020 році компанія "Потоки" націлена на завоювання новим українським продуктом ринків ЄС. Це пов'язано з тим, що корми з сої містять в собі генетично модифікований білок, а країни Європи активно борються з ГМО-продукцією, і мають на меті у 2022 році відмовитися від неї повністю.

Завод "Потоки" вже провів ряд дослідів, пов'язаних з апробацією продукту. У грудні був закінчений експеримент з вирощування бройлерів на кормах зі вмістом високопротеїнового соняшникового концентрату.

В ході експерименту курчат 42 дні годували високопротеїновим концентратом без використання антибіотиків та стимуляторів росту. Контрольна група одержувала корми на основі сої, а дослідницька – на основі соняшникової концентрату. У курей, яких підгодовували 100% високопротеїновим концентратом, зафіксували приріст 7-8%, а витрати корму у ваговому еквіваленті знизилися на 16%.

На замовлення компанії вже почали розробку ліцензованих рецептур для годування тварин у різних країнах світу. Тайська компанія Bangkok Animal Research Center почала роботу над рецептурами кормів для свиней і курей, а норвезька Nofima AS – для риб.

Завод "Потоки" вже уклав контракт із нідерландським інститутом SchothorstFeed Research. Вчені будуть аналізувати вміст нового високопротеїнового продукту і його якості з січня 2020 року та покажуть висновки через три місяці.

На заводі "Потоки" добігає кінця монтаж обладнання, розробленого в Болгарії та Німеччині спеціально для виробництва інноваційного концентрату. Випускати концентрат планують під ТМ PROGLOT.

Українська компанія хоче зробити прорив у світовому тваринництві

Українська компанія хоче зробити прорив у світовому тваринництві

УНН

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Автор
Яра Дорош
Місце
Україна Дніпро
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