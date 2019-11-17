Українська бабуся на гіроскутері стала зіркою мережі. Відео

Літня жителька Запоріжжя Валентина Комарова прославилася у соціальних мережах через відео, на якому вона їздить на гіроскутері. Пенсіонерка запевняє, що такий спосіб пересування — необхідність через стан здоров'я.

Ролик з 67-річною жінкою здобули популярність у мережі Youtube, зібравши десятки тисяч переглядів, передає UA.Запоріжжя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Валентині Комаровій важко ходити, тому родина подарувала їй гіроскутер, який та успішно освоїла. Жінці легко вдається тримати рівновагу й вона вправно справляється зі своїм транспортним засобом. Пенсіонерка розповіла, що про її популярність розповіли родині з Угорщини.

Скріншот з відео UA.Запорожжя

"В нас там родичі живуть. Вони кажуть, що десь вже мільйонів п’ять, поставили лайки. Вже поважний вік у мене, це теж про щось говорить. Гіроскутер, звичайно, дуже гарна річ і дуже зручна для тих, хто має великі родини. Єдине, що не у всіх людей мого віку вийде їздити, але не треба опускати руки, а намагатись тримати інтерес до життя. Тоді у вас усе буде добре", – стверджує Комарова.

Жінка зазначила, що після такої популярності її життя абсолютно не змінилося. Валентина Комарова каже, що не заперечуватиме, якщо і надалі її відео буде збирати перегляди та уподобання.

"Мене це не бентежить. Ну це добре. Так, це добре. Люди вітаються зі мною. Коло спілкування збільшується. Діти кажуть на мене "Супербабуся", – розповіла пенсіонерка.

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