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17 листопада • оновлено в 06:14
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Українська бабуся на гіроскутері стала зіркою мережі. Відео

1.5т
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Літня жителька Запоріжжя Валентина Комарова прославилася у соціальних мережах через відео, на якому вона їздить на гіроскутері. Пенсіонерка запевняє, що такий спосіб пересування — необхідність через стан здоров'я.

Ролик з 67-річною жінкою здобули популярність у мережі Youtube, зібравши десятки тисяч переглядів, передає UA.Запоріжжя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

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Валентині Комаровій важко ходити, тому родина подарувала їй гіроскутер, який та успішно освоїла. Жінці легко вдається тримати рівновагу й вона вправно справляється зі своїм транспортним засобом. Пенсіонерка розповіла, що про її популярність розповіли родині з Угорщини.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

UA.Запорожжя

"В нас там родичі живуть. Вони кажуть, що десь вже мільйонів п’ять, поставили лайки. Вже поважний вік у мене, це теж про щось говорить. Гіроскутер, звичайно, дуже гарна річ і дуже зручна для тих, хто має великі родини. Єдине, що не у всіх людей мого віку вийде їздити, але не треба опускати руки, а намагатись тримати інтерес до життя. Тоді у вас усе буде добре", – стверджує Комарова.

Жінка зазначила, що після такої популярності її життя абсолютно не змінилося. Валентина Комарова каже, що не заперечуватиме, якщо і надалі її відео буде збирати перегляди та уподобання.

"Мене це не бентежить. Ну це добре. Так, це добре. Люди вітаються зі мною. Коло спілкування збільшується. Діти кажуть на мене "Супербабуся", – розповіла пенсіонерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська пенсіонерка Світлана Гасс отримала за титул найкрасивішої бабусі світу і Місіс Трансконтиненталь Класік (Ms. Transcontinental Classic).

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Місце
Україна Запоріжжя
Теги
соцмережі видео
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